Вильфанд рассказал, когда в столичном регионе сойдет снег

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В Москве и Московской области снежный покров сойдет окончательной в середине апреля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он объяснил, что к середине второго весеннего месяца снег растает даже в лесах.

— Высота снега в Москве за последнюю неделю сократилась вдвое, но отсутствие луж связано с тем, что он сразу переходит в газообразное состояние, — добавил Вильфанд в беседе с ТАСС.

Также синоптик рассказал о том, что этот процесс за последнюю неделю вдвое сократив высоту снега.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что жителей Москвы и региона на следующей неделе ждет по-настоящему зимняя погода.

Ранее Евгений Тишковец уже предупреждал о резком похолодании в Москве. Североатлантический циклон ухудшит погодные условия в столичном регионе. Погода будет сопровождаться метелью и штормовым ветром.

В связи с этим научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд не рекомендовал владельцам автомобилей менять зимнюю резину раньше 10 апреля. Он также рассказал, когда погода в Москве позволит позагорать.