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Выставка «Кошки, котики, котята» откроется в Москве 31 марта

Георгий Соланович

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Выставка «Кошки, котики, котята» откроется в Москве 31 марта
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Выставка «Кошки, котики, котята», посвященная образу кошки в искусстве, пройдет в фамильном особняке дворян Вишневских в Москве с 31 марта по 1 июня. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили в пресс-службе выставки.

Там также уточнили, что все работы относятся к девятнадцати собраниям московских коллекционеров — «Клубу любителей графики». Картины датируются периодом XVI–XXI века.

Экспозиция представляет собой подборку из девяноста графических работ. Цель выставки — заставить посетителей задуматься, почему авторы картин выбрали объектом своего любования и восхищения именно кошек.

Выставка «Кошки, котики, котята» откроется в Москве 31 марта Фото: Пресс-служба выставки «Кошки, котики, котята»

— Когда коты в работах художников — главные персонажи, их образы передают преклонения мастера перед красотой, грацией и прочими кошачьими достоинствами. И даже будучи второстепенными персонажами, они редко выполняют роль детали, оживляющей интерьер или пейзаж. Чаще всего они символизируют отношение самого художника к жизни. В разные эпохи художники наделяли котов разным символическим смыслом, — рассказал куратор выставки «Кошки, котики, котята» Сергей Подстаницкий.

Примечательно, что 99 процентов работ никогда ранее не показывались широкому кругу зрителей. Однако будут и достаточно известные картины. Например, пушкинский кот ученый художницы Татьяны Мавриной, добавили в пресс-службе.

Выставка «Кошки, котики, котята» откроется в Москве 31 марта Фото: Пресс-служба выставки «Кошки, котики, котята»

25 марта в Музее Победы прозвучит радиопередача из цикла «Незабытая музыка», которую посвятят 80-летию песни «Землянка».

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