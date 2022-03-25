Психолог рассказала, как помочь ребенку с синдромом дефицита внимания

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Для того чтобы помочь ребенку с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, необходимо чаще хвалить его и помогать справляться с трудностями в игровой форме. Об этом рассказала психолог-педагог Ксения Лазаренкова.

Педагог отметила, что чаще всего такое поведение встречается у мальчиков. Она добавила, что обычно синдром дефицита внимания и гиперактивности проявляется у детей из-за недостатка общения с родителями.

Такие дети часто бывают невнимательны, импульсивны, чрезмерно подвижны, эмоциональны.

Детям с СДВГ сложнее справляться с различными действиями. Им не стоит поручать одновременно сразу несколько заданий, лучше давать их одно за другим. Трудности могут возникнуть при резкой смене обстановки.

По словам психолога, со многими трудностями таких детей поможет справиться игра. Во время игрового процесса ребенку будет интереснее и проще воспринимать информацию, будет комфортная эмоциональная атмосфера, передает РИАМО.

До этого московский психолог Олеся Коваленко в беседе с «ВМ» рассказала, как родители могут поддержать ребенка в период сдачи экзаменов.