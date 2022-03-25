Орнитолог рассказал, какие птицы начали возвращаться в столичный регион

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В столичный регион начали возвращаться канюки и грачи, а со сходом снежного покрова следует ожидать возвращения жаворонков. Об этом сообщил руководитель АНО «Орнитарий» Вадим Мишин.

— 17 марта прошел праздник, называется Днем Герасима Грачевника. С ним связана народная примета, которая гласит, что с этого дня начинается возвращение птиц, в первую очередь грачей, — рассказал Мишин в комментарии РИАМО.

По словам эксперта, раньше грачей в Подмосковье вернулись канюки. Эти птицы предпочитают селиться на опушках лесов и парков.

Он добавил, что в настоящее время у зимующей в столичном регионе серой неясыти уже вылупились птенцы.

Орнитолог отметил, что когда сойдет снег, то в регион вернутся жаворонки и трясогузки. Они смогут найти себе пропитание в виде семян растений, а также насекомых.

Ранее стало известно, что около 160 видов птиц вернутся в Москву весной. Специалисты Мосприроды спрогнозировали примерные даты возвращения некоторых из них. В марте в Москву прилетают грачи, обыкновенные скворцы, белые трясогузки, зяблики и чибисы.