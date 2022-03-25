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Женщина, убившая сына на востоке Москвы, предстанет перед судом

Елена Самойлова

Происшествия
Женщина, убившая сына на востоке Москвы, предстанет перед судом
Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Женщина, убившая сына на востоке Москвы, выписана из медицинского учреждения. Следователи приступили к проведению с ней следственных действий. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в пятницу, 25 марта.

— В ходе допроса она пояснила следователям все обстоятельства убийства, которые помнит частично, — рассказывает представитель ведомства.

Кроме того, в рамках уголовного дела была назначена дополнительная экспертиза для определения психического состояния обвиняемой в момент убийства.

— Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Преображенским районным судом об избрании в отношении фигурантки меры пресечения, связанной с лишением свободы, — подчеркнула Иванова.

Фото: СК РФ
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Фото: СК РФ
Фото: СК РФ
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Фото: СК РФ

В воскресенье, 13 марта, в квартире жилого дома на Средней Первомайской улице был обнаружен труп мальчика 2019 года рождения с множественными ножевыми ранениями, из-за которых и наступила смерть. При этом пол, стены и мебель в доме были испачканы кровью. Мать ребенка, женщина 1995 года рождения, в момент происшествия находилась рядом с ним, в том же помещении.

Ее задержали, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство» — прим. «ВМ»). Позже выяснилось, что до этого она проходила лечение в психиатрическом стационаре.

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