Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Наталья Сергунина поздравила работников культуры с профессиональным праздником

Георгий Соланович

Город
Наталья Сергунина поздравила работников культуры с профессиональным праздником
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в пятницу, 25 марта, в День работника культуры, поздравила сотрудников библиотек, музеев, театров и других учреждений с профессиональным праздником.

— Я поздравляю каждого работника сферы культуры с профессиональным праздником. В Москве одновременно развиваются разные направления: музеи, библиотеки, выставочные залы, театры, образовательные площадки, такие как школы искусств. Каждое из них очень важно для города. Только за последние 10 лет было отремонтировано и построено почти 2,6 тысячи объектов, — заявила она.

Сергунина подчеркнула, что в разных культурных организациях от 15 до 30 процентов коллектива — молодежь. Больше всего таких специалистов работает в выставочных залах, культурных центрах и парках отдыха. Однако есть и места, где развитием своего творчества могут заняться и дети. Например, в рамках программы «Искусство — детям» малышам закупают профессиональное музыкальное оборудование.

Кроме того, развиваются и другие сферы культуры: совершенствуются библиотеки столицы, музеи и театры.

В городской сети библиотек 440 читален. Усовершенствовать их работу удалось благодаря цифровым технологиям: запуску онлайн-сервиса «Библиотеки Москвы» и подключению читален к общей информационной системе.

Музеи также развивают цифровые проекты, в том числе онлайн-выставки. В прошлом году Дарвиновский музей отметили наградой за AR-квест «Код жизни», а программа мэра Москвы Сергея Собянина «Музеи — детям» стала одной из самых популярных среди москвичей.

Правительство Москвы не забывает уделять внимание театрам и культурным центрам столицы: в городе действует региональная программа «Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия», а также проходят дни открытых дверей.

До этого Сергунина заявила, что в библиотеках столицы состоится Московская неделя детской книги (МНДК).

Читайте также:
Культура Наталья Сергунина Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать–и–мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте