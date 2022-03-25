Наталья Сергунина поздравила работников культуры с профессиональным праздником

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в пятницу, 25 марта, в День работника культуры, поздравила сотрудников библиотек, музеев, театров и других учреждений с профессиональным праздником.

— Я поздравляю каждого работника сферы культуры с профессиональным праздником. В Москве одновременно развиваются разные направления: музеи, библиотеки, выставочные залы, театры, образовательные площадки, такие как школы искусств. Каждое из них очень важно для города. Только за последние 10 лет было отремонтировано и построено почти 2,6 тысячи объектов, — заявила она.

Сергунина подчеркнула, что в разных культурных организациях от 15 до 30 процентов коллектива — молодежь. Больше всего таких специалистов работает в выставочных залах, культурных центрах и парках отдыха. Однако есть и места, где развитием своего творчества могут заняться и дети. Например, в рамках программы «Искусство — детям» малышам закупают профессиональное музыкальное оборудование.

Кроме того, развиваются и другие сферы культуры: совершенствуются библиотеки столицы, музеи и театры.

В городской сети библиотек 440 читален. Усовершенствовать их работу удалось благодаря цифровым технологиям: запуску онлайн-сервиса «Библиотеки Москвы» и подключению читален к общей информационной системе.

Музеи также развивают цифровые проекты, в том числе онлайн-выставки. В прошлом году Дарвиновский музей отметили наградой за AR-квест «Код жизни», а программа мэра Москвы Сергея Собянина «Музеи — детям» стала одной из самых популярных среди москвичей.

Правительство Москвы не забывает уделять внимание театрам и культурным центрам столицы: в городе действует региональная программа «Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия», а также проходят дни открытых дверей.

До этого Сергунина заявила, что в библиотеках столицы состоится Московская неделя детской книги (МНДК).