Россия ввела ограничения на движение средств в недружественные страны

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Россия в ответ на заморозку Западом части своих резервов применила ответную меру и ограничила движение средств в государства, которые входят в список недружественных для РФ. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили в Центробанке.

В ЦБ также напомнили, что правительство в качестве ответных мер уже запретило продажу ценных бумаг заграничным инвесторам.

— Выплаты по корпоративному долгу российских компаний и государственному долгу перед держателями долга из стран, которые поддерживают санкции против России, будут проходить только с разрешения правительственной комиссии, — цитирует сообщение регулятора РИА Новости.

Около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов Центробанка Российской Федерации оказались заморожены из-за санкций. Об этом глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал в воскресенье, 13 марта. По словам министра, часть российских золотовалютных резервов находится в китайской валюте. При этом западные страны сейчас оказывают давление на Китай с тем, чтобы ограничить с ним торговлю.