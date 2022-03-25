Песков пояснил, касается ли «Новатэк» решение продавать газ за рубли

Фото: Администрация президента РФ

Наставление о том, чтобы продавать российский газ за рубли, было дало исключительно Газпрому. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В разговоре с РИА Новости представитель Кремля ответил на вопрос, распространяется ли директива российского лидера на сжиженный природный газ от «Новатэк».

— «Новатэк» — это компания, туда вряд ли может быть прямое поручение. То есть была директива Газпрому. «Газпром» — это международная компания, но главным собственником является государство, поэтому такая директива, она Газпрому дана, — подытожил Песков.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ не будет принимать оплату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях. Он добавил, что Россия не остановит поставки газа в другие страны и будет выполнять контрактные соглашения. По словам Путина, изменения будут распространяться только на валюту платежа — ее изменят на российский рубль. Глава государства также попросил правительство уведомить Газпром о необходимости внести изменения в действующие контракты.