Александр Ф. Скляр стал ведущим нового музыкального проекта на ОТР

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

26 марта в эфире ОТР стартует новый музыкальный проект «Песня остается с человеком». Ведущим программы станет российский рок-музыкант, создатель и лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр.

Каждый выпуск будет посвящен одной песне, мелодию и слова которой знает и поет вся страна, песне, которая давно превратилась из авторской в народную за годы своего существования.

В студии известные и начинающие музыканты представят новое звучание всеми любимых песен, обсудят с ведущим историю их создания и первого исполнения.

— Этот проект назревал уже давно. Мы всегда с удовольствием и с любовью вспоминаем старые песни и хотим их слышать не только от первоначальных исполнителей, но и от молодых музыкантов. Современный музыкант вносит в исполнение свою нотку, дух времени, его личное отношение к песне. Мне кажется, это интересно. Проект любопытный, будем надеяться, он найдет отклик в сердцах зрителей, — отметил Александр Ф. Скляр.

— На мой взгляд, песни - это одно из самых больших богатств нашей страны. Песни передаются из поколения в поколение, и время показывает, что они необходимы людям самых разных возрастов. Наверное, это потому, что песни, особенно самые любимые, это наша память, в них собрано всё лучшее, самое достойное, самое горькое, самое счастливое - все, что происходило в жизни нашей страны. Именно поэтому они нам так дороги, - подчеркнула Диана Берлин, заслуженный журналист России, автор идеи и продюсер программы.

Новый музыкальный проект будет отличаться интерактивностью. Зрители смогут стать участниками программы и даже влиять на репертуар, выбирая в преддверии праздников или памятных дат лучшую песню нашей страны о Родине, любви и верности, детстве.