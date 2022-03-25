Аналитик прокомментировал планы ЕС запретить покупать у России газ за рубли

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Расчеты за российский газ в рублях неизбежны, исходя из той ситуации, в которую сама себя загнала Европа многочисленными санкционными ограничениями в адрес Москвы. Такое заявление сделал член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты РФ Рустам Танкаев.

По словам эксперта, на фоне введенных санкций заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о планах запретить покупать голубое топливо за российскую валюту звучат безответственно.

— В ситуации, когда европейские власти ввели санкции против банковских структур России, переход к национальной валюте неизбежен. Потому что мы не можем работать с валютами, к которым не имеем доступа. Это совершенно очевидные вещи, и придется переписывать договоры, — пояснил он в комментарии Life.ru.

Эксперт добавил, что европейским странам будет сложно отказаться от поставок газа из России, так как его нечем будет заменить. Доля российского газа в объеме всего европейского энергопотребления составляет 50 процентов. В случае отказа от российского газа европейцы будут вынуждены отказаться от личного автотранспорта, от большинства единиц бытовой техники.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении препятствовать переходу на рубли при покупке российского газа. Такой вариант оплаты, по ее словам, неприемлем и является нарушением введенных Евросоюзом антироссийских санкций, передает Nation News.

23 марта президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил о переходе на расчеты в рублях за поставки газа в европейские страны.