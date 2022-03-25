Аналитик рассказал, какие системы оплаты действуют на территории России

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Аналитик и профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита РАНХиГС Юрий Юденков рассказал «Вечерней Москве», какими системами оплаты в настоящее время могут пользоваться россияне.

По его словам, внутри России продолжают работать системы Visa и Mastercard.

Кроме того, РФ также имеет свои варианты мобильных кошельков.

— Внутри РФ системы Visa и Mastercard продолжают работать. Более того, у нас имеются свои варианты мобильных кошельков, — рассказал Юденков.

Собеседник «ВМ» отметил, что любой пользователь смартфона может скачать программы SberPay, Mir Pay или «Кошелек Pay», в которых включена опция интернет-банкинга.

Западные платежные системы Visa и Mastercard подключились к санкциям в отношении Российской Федерации из-за ситуации вокруг Украины. В случае необходимости граждане нашей страны могут обзавестись пластиковой картой с национальной платежной системой «Мир». Однако ожидать каких-либо проблем с иностранными системами при операциях внутри России не стоит. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Он также подчеркнул, что все внутренние операции, совершаемые посредством пластиковых карт, обрабатываются со стороны Национальной системы платежных карт (НСПК).