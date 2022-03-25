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Домодедово объявило о переходе на весенне-летнее расписание

Араз Салехов

Город
Домодедово объявило о переходе на весенне-летнее расписание
Фото: Пресс-служба Домодедова

Московский аэропорт Домодедово объявил о переходе на весенне-летнее расписание полетов, начиная с 27 марта. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщила пресс-служба аэропорта.

Уточняется, что пассажиры воздушной гавани могут воспользоваться 28 направлениями на международных рейсах. Из них в настоящее время наиболее популярными являются Дубай, Ташкент, Минск, Ош и Бишкек.

— В этом сезоне на внутренних воздушных линиях авиакомпании партнеры DME запланировали регулярные рейсы по 53 направлениям. Согласно прогнозам аэропорта, наибольшим спросом в весенне-летний период навигации будут пользоваться такие российские города, как Сочи, Санкт-Петербург, Новосибирск, Калининград и Казань, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что около шестидесяти рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах. В Домодедове задержали четыре рейса и четырнадцать отменили, в Шереметьеве задержаны четыре рейса и двенадцать отменены, а во Внукове задержаны четыре рейса и одиннадцать отменены.

Также Росавиация сообщила о продлении режима ограничений полетов в аэропорты городов юга и центральной части России. Полеты ограничат в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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