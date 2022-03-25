В Совфеде оценили вероятность введения запрета на выезд из России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Власти не будут запрещать россиянам выезд из страны, как и объявлять всеобщую мобилизацию. Об этом заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в пятницу, 25 марта.

— Мобилизация не предусматривается. Запрет на выезд, полный запрет на выезд для всех россиян или групп населения — тоже нет, — сказал сенатор.

Перечень оснований, по которым гражданам могут ограничить выезд, указан в законодательстве, напомнил Клишас. При этом данные ограничения носят лишь временный характер, добавил он.

Член Совфеда заверил, что власти не обладают возможностью ввести тотальный запрет для всех и навсегда. Введение военного положения также не планируется, приводит слова Клишаса РБК.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

5 марта Путин заявил, что никакого особого положения на территории России вводить не планируется. При этом он подчеркнул, что в операции на Украине не принимают участия призывники. Задействованы в событиях лишь офицеры и контрактники, которые выполняют задачу с честью, заключил лидер.