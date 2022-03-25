Студенты театральных вузов смогут бесплатно посетить Музей Победы 27 марта

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Студенты театральных вузов смогут на бесплатной основе посетить Музей Победы во Всемирный день театра, 27 марта. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщила пресс-служба музея.

Уточняется, что все желающие смогут посетить новую выставку «Театр в годы войны». Данная экспозиция сможет рассказать о вкладе театра в годы войны, а также о вкладе актеров в победу.

— Во Всемирный день театра, 27 марта, студентам театральных вузов предлагают бесплатно посетить Музей Победы. Для этого в кассе им необходимо предъявить студенческий билет, — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

25 марта в стенах Музея Победы прозвучит радиопередача из цикла «Незабытая музыка», которую посвятят 80-летию песни «Землянка». Данная музыкальная композиция была написана 25 марта 1942 года, ее текст и ноты были впервые опубликованы в газете «Комсомольская правда». Автор стихов: поэт Алексей Сурков. Композитор: Константин Листов.

Также в Музее Победы торжественно открыли выставку «У войны не детское лицо», где продемонстрировали около 150 экспонатов, рассказывающих о детях и подростках — участниках Великой Отечественной войны. Представление экспозиций прошло в рамках проекта «Интерактивное выставочное пространство музеев Территории Победы» при поддержке гранта мэра Москвы.