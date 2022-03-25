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Рожков стал президентом Паралимпийского комитета России

Иван Юминов

Спорт
Рожков стал президентом Паралимпийского комитета России
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Победу на выборах президента Паралимпийского комитета России одержал Павел Рожков. Об этом сообщили в пресс-службе организации в пятницу, 25 марта.

— На очередной отчетно-выборной конференции Паралимпийского комитета России, которая проходит в Подольске (Московская область) во Дворце культуры «Октябрь» состоялись выборы на президента Паралимпийского комитета России. На должность избран Павел Алексеевич Рожков, — говорится в сообщении.

Он, как уточняется, исполнял обязанности президента комитета с марта 2021 года. Рожков является заслуженным тренером России, а с 2004 года Рожков — бессменный руководитель рабочих групп комитета по подготовке сборной к Паралимпийским играм.

Так, он был шефом миссии сборной России на восьми Играх. Рожков награжден орденом Почета, орденом Дружбы и почетной грамотой президента России, отмечается на сайте Паралимпийского комитета.

3 марта Международный паралимпийский комитет решил не допускать российских спортсменов к Паралимпиаде-2022. Такое решение было принято в связи с тем, что многие иностранные спортсмены отказались выходить против сборной России.

Игры «Мы вместе.Спорт» для паралимпийцев из России состоялись в Ханты-Мансийске. Во всероссийских играх приняли участие порядка 70 спортсменов в шести видах спорта — лыжных гонках, биатлоне, керлинге, сноуборде, горных лыжах, а также следж-хоккее.

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