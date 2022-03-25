Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Меган Маркл анонсировала выпуск своего подкаста о гендерных стереотипах

Лала Манушакян

Общество
Меган Маркл анонсировала выпуск своего подкаста о гендерных стереотипах
Кадр из сериала Форс-мажоры / 2011 год

Актриса и герцогиня Сассекская Меган Маркл анонсировала выпуск именного подкаста, в котором планирует разрушать стереотипы о женщинах.

— Я буду беседовать с женщинами, которые слишком хорошо знают, как стереотипные образы формируют картину мира, нарратив. Я поговорю с историками, чтобы понять, как мы пришли к этому, — сообщила журналистам супруга принца Гарри.

Маркл пояснила, что во время подкаста вместе с гостем она будет анализировать и исследовать социальные ярлыки, которые вешают на женский пол. Также будут затронуты темы воспитания дочерей. Актриса нацелена разобраться в вопросе гендерных стереотипов и понять истоки дискриминации женщин в обществе.

Как сообщает Deadline, первый подкаст будет называться «Архетипы».

Ранее Саманта Маркл, сводная сестра герцогини Сассекской, подала иск к ней за клевету и потребовала денежную компенсацию. Как оказалось, Саманта возмутилась высказываниям сестры во время интервью Опре Уинфри, в котором та отметила, что является единственным ребенком в семье. Она уточнила, что герцогиня Сассекская солгала о своем прошлом в интервью ради шоу.

Читайте также:
стереотипы Меган Маркл подкаст
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте