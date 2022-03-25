Меган Маркл анонсировала выпуск своего подкаста о гендерных стереотипах

Кадр из сериала Форс-мажоры / 2011 год

Актриса и герцогиня Сассекская Меган Маркл анонсировала выпуск именного подкаста, в котором планирует разрушать стереотипы о женщинах.

— Я буду беседовать с женщинами, которые слишком хорошо знают, как стереотипные образы формируют картину мира, нарратив. Я поговорю с историками, чтобы понять, как мы пришли к этому, — сообщила журналистам супруга принца Гарри.

Маркл пояснила, что во время подкаста вместе с гостем она будет анализировать и исследовать социальные ярлыки, которые вешают на женский пол. Также будут затронуты темы воспитания дочерей. Актриса нацелена разобраться в вопросе гендерных стереотипов и понять истоки дискриминации женщин в обществе.

Как сообщает Deadline, первый подкаст будет называться «Архетипы».

Ранее Саманта Маркл, сводная сестра герцогини Сассекской, подала иск к ней за клевету и потребовала денежную компенсацию. Как оказалось, Саманта возмутилась высказываниям сестры во время интервью Опре Уинфри, в котором та отметила, что является единственным ребенком в семье. Она уточнила, что герцогиня Сассекская солгала о своем прошлом в интервью ради шоу.