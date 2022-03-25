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Движение транспорта ограничат на Северо-Восточной хорде

Араз Салехов

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Движение транспорта ограничат на Северо-Восточной хорде
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, Северо-Восточная хорда Карта всех событий

На одном из участков Северо-Восточной хорды (СВХ) ограничат движение в связи с проведением строительных работ. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что движение ограничат от Лосиноостровской улицы, дом 27, строение 2 до Северянинского проезда, дом 13, строение 2. Строительные работы пройдут в период с 1 апреля по 30 мая. Работы будут идти круглосуточно.

— С 1-го апреля ограничат движение на участке Северо-Восточной хорды. Это связано с проведением строительных работ, говорится в релизе.

Движение транспорта ограничат на Северо-Восточной хорде Фото: Telegram-канал Дептранс Москвы

В четверг, 24 марта, стало известно, что на нескольких участках улицы Горбунова на территории Можайского района Западного административного округа Москвы временно ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать с 1 апреля 2022 года до 31 мая 2023 года.

Также Дептранс Москвы сообщил о восстановлении движения поездов по графику на синей ветке Московского метрополитена. В департаменте отметили, что ранее поезда задерживались для проверки инфраструктуры.

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