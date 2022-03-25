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Движение поездов на Арбатско-Покровской линии вводится в график

Елена Самойлова

Происшествия
Движение поездов на Арбатско-Покровской линии вводится в график
Фото: © Alex Florstein Fedorov / Wikimedia Commons
Россия, Москва, Арбатско-Покровская линия Карта всех событий

Движение поездов по графику на синей ветке Московского метрополитена восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 25 марта.

В департаменте отметили, что ранее поезда задерживались для проверки инфраструктуры.

— Движение на восточном участке Арбатско-Покровской линии вводится в график, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

24 марта было остановлено движение поездов на серой ветке метро из-за упавшего на рельсы человека. Позже движение восстановили.

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