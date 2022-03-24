Движение поездов на серой ветке метро восстановлено

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Россия, Москва, Серпуховско-Тимирязевская линия Карта всех событий

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена восстановлено. Об этом в четверг, 24 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение восстановлено и вводится в график, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Остановка движения на участке от станции «Серпуховская» до станции «Боровицкая» произошла из-за падения человека на пути.

24 марта также сообщалось, что трамваи № 1, 3 и 16 задерживаются из-за ДТП около остановки «Болотниковская улица» на Симферопольском бульваре.