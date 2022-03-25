Движение на участке Старокирочного переулка перекроют до 31 октября

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В период с 31 марта по 31 октября полностью перекроют движение на одном из участков Старокирочного переулка в Басманном районе Москвы. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что движение будет перекрыто на круглосуточной основе. Движение перекроют от Бауманской улицы, дом 53, строение 3 до Старокирочного переулка, дом 5, строение 4.

— С 31 марта по 31 октября будет перекрыт участок Старокирочного переулка. Это связано с проведением дорожных работ, — говорится в релизе.

Фото: Telegram-канал Дептранс.Оперативно

Также стало известно, что в период с 4 по 17 апреля в ночное время будет перекрыто движение на участках МКАД в районе пересечения с улицей Верхние Поля. Движение планируют перекрывать с 2:00 до 2:20 и с 3:40 до 4:00.

Помимо этого, на нескольких участках улицы Горбунова на территории Можайского района Западного административного округа Москвы собираются временно ограничить движение транспорта. Ограничения будут действовать с 1 апреля 2022 года до 31 мая 2023 года.