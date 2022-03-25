Незнакомец украл у мужчины карту в одном из отделений банка на юго-востоке Москвы

Фото: Александр Кожохин, Вечерняя Москва

Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

Незнакомец украл у мужчины карту в одном из отделений банка на юго-востоке столицы. Об этом в пятницу, 25 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу.

По словам представителей ведомства, в полицию обратился мужчина, который сообщил, что в отделении банка на Волгоградском проспекте перевел деньги со своей банковской карты, после чего убрал ее в карман куртки.

Через некоторое время на его мобильный телефон стали приходить СМС-сообщения о списании денежных средств на сумму 7354 рубля. Мужчина проверил карманы и обнаружил, что банковской карты там нет.

По подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали 27-летнего приезжего. По данному факту в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

23 марта стало известно, что мошенники украли данные пенсионерки и сняли с ее счета более 300 тысяч рублей.