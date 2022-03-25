Семиэтажную автостоянку построят на Боровском шоссе

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Боровское шоссе, вл2 Карта всех событий

В Западном административном округе Москвы появится семиэтажная автостоянка на Боровском шоссе. Об этом в пятницу, 25 марта, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Уточняется, что она будет оформлена в контрастных черно-оранжевых тонах, говорится на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) согласовал проект здания на улице Боровское шоссе, владение 2, корпус 1, и владение 2.

— Довольно утилитарное здание авторы постарались вписать в окружающую застройку. Простое в плане пластики строение будет облицовано перфорированными металлическими панелями черного цвета. Они будут контрастировать с отделкой цокольного этажа, окрашенного в оранжевый цвет. В результате паркинг выглядит современно и функционально, полностью соответствуя своему назначению, — рассказал Кузнецов.

Также стало известно, что в ЮВАО построят новый дом, который станет частью третьей очереди жилого комплекса «Символ». Столичный комитет согласовал проект нового жилого дома на улице Золоторожский Вал, владение 11, строение 63.

Помимо этого, в районе Нагатино-Садовники на юге Москвы появится новое городское пространство, которое будет организовано по принципу коллажирования. Территория Нагатинской набережной составляет почти шесть километров, а ширина достигает около 220 метров.