Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минфин Германии посоветовал не платить за газ из России в рублях

Иван Юминов

Экономика
Минфин Германии посоветовал не платить за газ из России в рублях
Фото: Unsplash

Немецким компаниям не следует платить за газ из России в рублях. Об этом заявил глава Минфина Германии Кристиан Линднер в пятницу, 25 марта.

— Владимир Путин пытается таким образом улучшить экономическую ситуацию. Если вы платите только в рублях, то вы укрепляете его валюту, — сказал министр.

Предприятиям, считает он, необходимо следовать контрактам в том виде, в котором они были заключены. При этом окончательное решение об этом остается за организациями, приводит слова Линднера ТАСС.

23 марта президент России Владимир Путин анонсировал переход на рубли в расчетах за поставки природного газа недружественным странам. Некоторые европейские страны, в частности Германия, назвали решение лидера «нарушением» контракта.

«ВМ» узнала у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, как именно оплата газа в рублях отразится на западных государствах. Специалист отметил, что решение о переходе на расчет в рублях не направлено на изменение формулы ценообразования.

Он подчеркнул, что Россия не пытается диктовать цены европейцам. Мера, озвученная Путиным, важна прежде всего с символической точки зрения, заключил Юшков.

Читайте также:
Россия Германия Энергетика
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте