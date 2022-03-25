Минфин Германии посоветовал не платить за газ из России в рублях

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Немецким компаниям не следует платить за газ из России в рублях. Об этом заявил глава Минфина Германии Кристиан Линднер в пятницу, 25 марта.

— Владимир Путин пытается таким образом улучшить экономическую ситуацию. Если вы платите только в рублях, то вы укрепляете его валюту, — сказал министр.

Предприятиям, считает он, необходимо следовать контрактам в том виде, в котором они были заключены. При этом окончательное решение об этом остается за организациями, приводит слова Линднера ТАСС.

23 марта президент России Владимир Путин анонсировал переход на рубли в расчетах за поставки природного газа недружественным странам. Некоторые европейские страны, в частности Германия, назвали решение лидера «нарушением» контракта.

«ВМ» узнала у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, как именно оплата газа в рублях отразится на западных государствах. Специалист отметил, что решение о переходе на расчет в рублях не направлено на изменение формулы ценообразования.

Он подчеркнул, что Россия не пытается диктовать цены европейцам. Мера, озвученная Путиным, важна прежде всего с символической точки зрения, заключил Юшков.