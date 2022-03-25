Автоэксперт объяснил, кому обязательно нужно проходить техосмотр

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В конце 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра. В сентябре 2022 года из процесса техосмотра уберут еще ряд пунктов. При этом он по-прежнему останется необязательным для большинства автовладельцев. Однако есть и те, для кого прохождение данной процедуры будет необходимым. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков.

— Техосмотр остается обязательным для всех, кроме физических лиц, эксплуатирующих автомобиль в собственных некоммерческих целях. Владельцам такси, автобусов и грузовиков его придется проходить. Единственное исключение для физических лиц: переоформление машины для купли-продажи, если она старше четырех лет, или внесение изменений в Конструкцию, — объяснил Гудков.

До этого сообщалось, что в наступившем году при регистрации автомобилей старше четырех лет владельцам понадобится проходить техосмотр и предоставлять диагностическую карту. «Вечерняя Москва» выяснила, с чем связано новое правило.

В весенний период для водителей существует повышенный риск столкнуться с мотоциклистами и велосипедистами, которые массово выезжают на улицы городов после зимы. Кроме того, весной ситуация на дороге осложняется регулярно меняющейся погодой. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Максим Сачков.