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МИД: Россия только начала вводить санкции против Запада

Иван Юминов

В мире
МИД: Россия только начала вводить санкции против Запада
Фото: МИД РФ

Россия еще практически не начала вводить ответные меры на санкции Запада. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский в пятницу, 25 марта.

— Помимо всем известного российского вклада в поставки энергоносителей, продовольствия, отечественный бизнес активно участвует в многочисленных производственных цепочках, в которых нас крайне сложно, а иногда даже невозможно заменить, и это притом что Россия еще практически не начала задействовать ответные меры, — отметил Биричевский в эфире «России 24».

15 марта в МИД России объявили о санкциях против 13 граждан США, в том числе президента Джо Байдена. Данный шаг, как уточняется, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого администрацией США, которая сделала ставку на фронтальное сдерживание России.

Черный список также пополнили глава Госдепа Энтони Блинкен, руководитель Пентагона Ллойд Остин, а также помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Помимо этого, под санкциями оказались директор ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, а также экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон.

Вскоре Москва, как уточняется, объявит о расширении санкционного перечня. Шаги будут предприниматься в единстве с решениями правительства России, заключили в МИД.

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