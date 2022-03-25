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Зеленский и Эрдоган обсудили переговорный процесс Украины и России

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский и Эрдоган обсудили переговорный процесс Украины и России
Фото: president.gov.ua

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в канцелярии турецкого президента в пятницу, 25 марта.

— Президент Эрдоган заявил, что на саммите лидеров НАТО он еще раз подчеркнул поддержку территориальной целостности Украины, а также поделился с лидерами активной и принципиальной политикой и эффективными дипломатическими усилиями, которые проводит Турция, — говорится в сообщении.

Темами беседы, в частности, стали ситуация на Украине, а также переговоры Киева и Москвы. Эрдоган, как уточняется, выразил уверенность, что Анкара оказала всю помощь в этом процессе, отмечает ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

22 марта гендиректор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов заявил «ВМ», что для успеха в переговорах о статусе Крыма, ДНР и ЛНР какой-то из сторон придется уступить в своих требованиях. Украина, считает он, хотела бы сохранять этот вопрос открытым, тогда как Россия намерена прекратить его обсуждение.

По его словам, Москва настаивает на признании Киевом статуса Крыма и народных республик. При этом Киев понимает, что сейчас говорить о возможности их включения в состав страны не приходится, но он рассчитывает сделать это в будущем, заключил Кортунов.

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