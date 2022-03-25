Водитель насмерть сбил пенсионерку на востоке столицы

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Россия, Москва, Щербаковская улица, 9 Карта всех событий

Водитель автомобиля насмерть сбил пенсионерку в Восточном административном округе Москвы. Об этом в пятницу, 25 марта, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

По данным следствия, происшествие произошло в столичном районе Соколиная Гора, по адресу улица Щербаковская, дом 9. 24 марта в 13:29 водитель автомобиля Ford Transit наехал на находившуюся на проезжей части пенсионерку.

Уточняется, что женщина скончалась на месте от полученных травм.

В отношении мужчины сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ранее стало известно о смерти человека в ДТП на Ленинградском шоссе. По словам собеседника «ВМ», еще два человека получили травмы.

Неизвестный водитель наехал на 14-летнего ребенка на Калужском шоссе. На данный момент сотрудники столичной Госавтоинспекции устанавливают местонахождение и личность водителя.