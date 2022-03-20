Стало известно о смерти человека в ДТП на Ленинградском шоссе

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 112/1 Карта всех событий

В ДТП на Ленинградском шоссе погиб человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города в воскресенье, 20 марта.

По словам собеседника «ВМ», еще два человека получили травмы.

Дорожная авария произошла 20 марта в районе дома 112 по Ленинградскому шоссе возле съезда на Беломорскую улицу. Там столкнулись два автомобиля.

Статистика ГИБДД

Количество смертельных ДТП с участием пьяных водителей снизилось в Москве примерно на 20 процентов. Общее количество ДТП с участием нетрезвых автовладельцев снизилось на пять процентов — на 444 случая меньше, чем в прошлом году.

За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше двадцати лет. На втором месте — водители старше сорока пяти лет.

Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.