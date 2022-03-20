Стало известно о смерти человека в ДТП на Ленинградском шоссе
В ДТП на Ленинградском шоссе погиб человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города в воскресенье, 20 марта.
По словам собеседника «ВМ», еще два человека получили травмы.
Дорожная авария произошла 20 марта в районе дома 112 по Ленинградскому шоссе возле съезда на Беломорскую улицу. Там столкнулись два автомобиля.
Статистика ГИБДД
Количество смертельных ДТП с участием пьяных водителей снизилось в Москве примерно на 20 процентов. Общее количество ДТП с участием нетрезвых автовладельцев снизилось на пять процентов — на 444 случая меньше, чем в прошлом году.
За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше двадцати лет. На втором месте — водители старше сорока пяти лет.
Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.