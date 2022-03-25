США доставили Украине первую партию военной помощи

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Украина получила первую партию военной помощи США в рамках пакета на 800 миллионов долларов. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Пентагона в пятницу, 25 марта.

— Действительно, сегодня в регион прибыл один рейс. В регион отправлено несколько первоначальных партий, — сказал чиновник.

Три дополнительных рейса, уточнил он, ожидаются в ближайшие дни, отмечает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Сделать это все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но в случае если ВСУ получат это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.