Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, Моховая улица Карта всех событий

Неизвестные жестоко избили прохожего в переходе на Моховой улице в столичном районе Арбат. Об этом в пятницу, 25 марта, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

По данным ведомства, днем 24 марта в полицию обратились сотрудники медицинского учреждения с заявлением о том, что к ним доставили пациента с множественными повреждениями: закрытый перелом внутренней лодыжки со смещением, ушиб мягких тканей скуловой области.

Вскоре полицейские выяснили, что утром в тот же день потерпевшего избили неизвестные в переходе на Моховой улице. После нападения злоумышленники скрылись.

На данном этапе проводится проверка в порядке статей 144, 145 УПК РФ. В частности, сотрудники МВД проводят порядок рассмотрения сообщения о преступлении, а после принимают решения по результатам рассмотрения сообщения о преступлении.

25 марта злоумышленник жестко избил прохожего во дворе жилого дома на востоке столицы. У мужчины обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, перелом носа, сотрясение мозга, перелом ребер.

Также сообщалось, что прохожему пробили голову в драке на проспекте Мира. Полицейские задержали участника конфликта, в результате которого 23-летний приезжий попал в больницу.