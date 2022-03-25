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«Ариведерчи, господа!»: Цыганова высказалась о сбежавших российских звездах

Лала Манушакян

Общество
«Ариведерчи, господа!»: Цыганова высказалась о сбежавших российских звездах
Фото: Youtube/ Судьба человека

Советская и российская певица и актриса Вика Цыганова высказалась о российских звездах, которые покинули территорию РФ из-за спецоперации на Украине.

— Все маски и вся шелуха слетели, сорваны. Много уезжает артистов. А были ли они артистами, эти люди? Они здесь кормились, здесь получали деньги, зрительскую любовь, овации. Но свято место пусто не бывает. Ариведерчи, господа! Идите и не возвращайтесь. Баба с возу — кобыле легче, — рассказала артистка.

Она добавила, что в России достаточно талантов среди подрастающего поколения, которое рвется на сцену. Молодежь способна дарить любовь и патриотизм, наполненный русской культурой, передает слова Цыгановой Пятый канал.

Ранее Цыганова откровенно рассказала о том, что ей и ее семье пришлось пережить в непростые 90-е годы. Она отметила, что те времена были сложнее, чем нынешняя пандемия, а в 90-е годы в России был высокий уровень преступности. Цыганова пояснила, что на концертах она часто говорит публике: «Ребята, давайте взбодримся, мы же с вами 90-е пережили», после чего народ объединяется и появляется удивительная энергия.

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