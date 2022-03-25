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Главврач Вечорко осудил украинского медика за призыв кастрировать военных России

Юлия Курганова

Общество
Главврач Вечорко осудил украинского медика за призыв кастрировать военных России
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Главный врач столичной городской клинической больницы № 15 имени Филатова Валерий Вечорко резко отреагировал на слова украинского медика Геннадия Друзенко, который призвал кастрировать пленных российских солдат. Он уверен, что такие высказывания «выходят за рамки понятия о нормальности».

— Может ли вменяемый человек даже подумать о том, чтобы кого бы то ни было кастрировать? Публичное высказывание Друзенко, его обещание делать это с российскими военнопленными в принципе выходит за рамки понятия о нормальности. Хоть Друзенко и не врач, но он руководит мобильным госпиталем, то есть имеет отношение к медицине, которая призвана избавлять от боли, лечить людей — всех без исключения, беспристрастно спасать человеческую жизнь, — написал Вечорко в Telegram-канале.

Он отметил, что многие его коллеги также осудили призывы Друзенко к насилию.

— Стыдить Друзенко, напоминать об этике, призывать к совести — все это в его случае, по-моему, нецелесообразно. Мне кажется, здесь вопросы морали заканчиваются и начинается область психиатрии, — добавил главврач.

Глава мобильного госпиталя Геннадий Друзенко в прямом эфире телеканала «Украина 24» сказал, что якобы дал указание своим сотрудникам кастрировать российских военных. Это заявление вызвало общественный резонанс. Вскоре украинский медик написал в соцсетях, что это были эмоции, и принес извинения.

21 марта СК возбудил уголовные дела против украинского врача Геннадия Друзенко, а также телеведущей Натальи Мосейчук. Ведомство обнаружило в их высказываниях признаки преступления по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

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