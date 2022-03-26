Польский генерал заявил, что Калининград является территорией Польши

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Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил в пятницу, 25 марта, о «претензиях Варшавы на Калининград» в эфире местного телеканала Super Express.

— Стоит поднять вопрос о Калининграде, который, по моему мнению, является территорией Польши, — цитирует его портал Do Rzeczy.

Польский генерал считает Калининград «оккупированной территорией» с 1945 года. В то же время он признал, что Калининградская область «не имеет военного значения»

В прошлом году бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак рассказал возможный сценарий военных действий в Калининграде с участием войск НАТО. Он отметил, что в случае военных действий в регионе основную роль будут играть силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района.