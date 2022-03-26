Ученые назвали напитки, снижающие холестерин в крови

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Повышенный холестерин в крови может иметь неприятные последствия для организма, в частности сердечно-сосудистые заболевания. Его следует контролировать и, если холестерин повышается, знать, что можно предпринять для его снижения, сообщили специалисты.

Ученые назвали несколько напитков, которые помогут снизить уровень холестерина.

По их словам, можно использовать чай, который снижает риск сердечных заболеваний на 8-12 процентов. Следующим в списке идет апельсиновый сок, он подойдет только в натуральном виде, без добавления сахара.

Также гранатовый сок поможет снизить уровень холестерина. В этом напитке полифенольные пигменты уменьшают воспаление и стимулируют кровообращение. Еще один сок, который помогает при повышенном холестерине, — томатный. В нем содержится ликопин, но нужно следить, чтобы в соке не было много соли.

Кроме того, по словам экспертов, с высоким уровнем холестерина поможет бороться овес, в котором содержится бета-глюкан. Лучшим его источником является овсяное молоко.

Специалисты посоветовали употреблять также кефир. Кислоты в нем помогут предотвратить биосинтез «вредного» холестерина и защитить печень. Иногда можно позволить себе красное вино в умеренных количествах, отметили ученые, сообщается на портале U24.

Американский диетолог Лорен Манакер рассказала о рецепте овсянки для снижения уровня вредного холестерина. В овсяную кашу она предлагает включать вкусные добавки для борьбы с холестерином: чернику, корицу и грецкие орехи.