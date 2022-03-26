Врачи назвали «королеву овощей», которая защищает от рака и замедляет старение

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Врачи рассказали, что регулярное употребление белокочанной капусты защищает от рака и помогает замедлять старение. Они назвали ее «королевой овощей». Этот продукт обладает высокой питательной ценностью. В нем содержится множество витаминов и микроэлементов, необходимых организму человека.

Специалисты сообщили, что капуста также предотвращает пороки развития плода. Беременным женщинам очень полезно есть капусту, потому что она богата натуральной фолиевой кислотой, которая помогает развитию кровеносных сосудов головного мозга эмбриона, предотвращая пороки развития.

Кроме того, капуста обладает противовоспалительным и дезинфицирующим эффектом. Ее можно не только тушить, но и выжимать из нее сок. Он оказывает лечебное воздействие на горло, избавляет от зубной боли, а также может быстро облегчить боль в животе.

Капуста может помочь с профилактикой рака. Она содержит натуральные индольные вещества, которые являются естественными противораковыми компонентами и могут предотвратить образование раковых клеток.

Медики предупредили, что этот овощ не рекомендуется есть людям, страдающим кожными заболеваниями, с проблемами ЖКТ и после операций, сообщается на портале Sina.

Диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые необходимы весной. В весеннее время года человеку нужно насыщать организм необходимыми витаминами. Это восстановит организм после холодов и поможет постоянно быть в тонусе. Большое внимание стоит обратить на овощи, фрукты и ягоды, сообщила специалист.