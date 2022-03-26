Врач-дерматовенеролог рассказала, как по состоянию кожи выявить стресс у мужчин

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Врач-дерматовенеролог тверской клиники «РЖД-Медицина» Юлия Андреанова рассказала «Вечерней Москве» о том, как по состоянию кожи выявить стресс у мужчин.

По ее словам, кожа у мужчин имеет большую устойчивость к стрессу, нежели у женщин.

Однако у мужчин более часто развиваются себорейные дерматиты и себорея кожи головы на фоне курения.

— Под воздействием стресса у мужчин появляются купероз и розацеа. Гиперчувствительность кожи, в отличие от женщин, у них развивается реже, — подытожила специалист.

До этого врач-дерматолог Анна Павлова рассказала, что прыщи могут сигнализировать о гормональном сбое или других серьезных болезнях. По словам эксперта, чаще всего прыщи появляются из-за неправильного ухода за кожей, прежде всего из-за ее пересушивания. Также высыпания могут быть связаны с внутренними изменениями в организме. Неблагоприятно на сальные железы влияет переизбыток углеводов и молочных продуктов. Также к числу причин наличия прыщей относятся воспалительные процессы в кишечнике, гормональные нарушения и сахарный диабет.