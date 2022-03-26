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«Я ухожу!»: Крид покинул кресло наставника «Голоса» после слов участницы

Юлия Курганова

Общество
«Я ухожу!»: Крид покинул кресло наставника «Голоса» после слов участницы
Фото: Youtube / вДудь

Певец Егор Крид покинул кресло наставника проекта Первого канала «Голос. Дети» после выступления 10-летней участницы из Самары.

Анисия Низовцева исполнила композицию группы Roxette «Listen to Your Heart». В песне звучит призыв «слушай свое сердце», но нужные интонации дошли только до двух наставников шоу — Басты и Полины Гагариной. Крид не повернулся к юной артистке, о чем позже пожалел.

— Я очень уважаю всех вас, особенно тех, кто ко мне повернулся, — сказала после выступления Анисия.

— Всем пока, все понял, я ухожу из проекта! — эмоционально отреагировал Крид и вышел из студии.

Но через несколько минут певец снова занял свое кресло и не поскупился на похвалу, предсказав девочке больше будущее. Он признался, что в полной мере ощутил «момент, когда тебя не уважает ребенок».

Чувство разочарования Крид еще раз испытал за этот вечер, когда на сцене выступила Адриана Лозадо-Устинова. Она приехала ради шоу из Соединенных Штатов, но к ней никто из жюри не повернулся.

— Если бы вернуть время назад, я бы нажал на кнопку, тем более, когда тебя увидел! Я выложу ваше выступление и напишу «я тупой». Буду жалеть сильно, — заявил артист, передает Пятый канал.

Победитель третьего сезона шоу «Голос. Дети» Данил Плужников испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Из-за них ему пришлось бросить учебу в училище эстрадного и джазового искусства РАМ имени Гнесиных и сосредоточиться на лечении.

Из-за болей в тазобедренных суставах юноша обратился за медицинской помощью и уже перенес три операции. Также музыканту приходится передвигаться с помощью аппарата Илизарова.

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