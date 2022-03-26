Диетолог Соломатина рассказала, почему кофе перестает бодрить

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Кофе дает организму «возбуждающий эффект», а также тонизирует нервную систему. Однако со временем напиток призывает привыкание. Об этом в пятницу, 25 марта, «Вечерней Москве» сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, взбодриться человеку помогает кофеин, именно он и вызывает привыкание. Это означает, что со временем даже литр напитка не придаст бодрости человеку, а здоровье может ухудшиться.

— Кофе дает энергию взаймы. Кофеин «занимает» рецепторы, чувствительные к аденозину — компоненту, который отвечает за успокоение. Возбуждение происходит, а торможение — нет. Мозг начинает вырабатывать больше аденозина, так как понимает: состояние постоянного возбуждения опасно — можно и перегореть. Человеку хочется больше и больше кофеина. Если раньше эффект бодрости достигался от одной чашки кофе, то теперь нужно две–три. В конечном итоге аденозин побеждает и кофе перестает давать энергию, если даже пить его литрами, — пояснила Соломатина в беседе с «ВМ».

Весной, когда организм перестраивается на другие биологические ритмы, ему нужны полезные микроэлементы и лактобактерии, чтобы улучшить обменные процессы и нормализовать работу внутренних органов. «Вечерняя Москва» узнала у Елены Соломатиной, какие весенние продукты помогут оздоровить и обогатить организм необходимыми витаминами. Так, например, по ее словам, квашеная капуста является кладезем полезных веществ, способных снабдить каждую клетку в организме янтарной кислотой и витамином С.