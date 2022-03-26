Столичные врачи за сутки вылечили 893 пациентов от коронавирусной инфекции

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московские врачи за прошедшие сутки вылечили еще 893 пациентов от COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в субботу, 26 марта.

Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели после перенесенной болезни более 2,5 миллиона человек.

За минувшие 24 часа в Москве зарегистрировали 925 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализированы в медицинские учреждения 192 человека, 113 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

За сутки в Москве скончались 23 человека, говорится в сообщении оперштаба.

Людям с хроническими заболеваниями и сниженным иммунитетом следует продолжать носить маски в помещениях. Об этом сообщил врач Сергей Хомяков. В Москве и нескольких других российских регионах в марте отменили обязательный масочный режим, который действовал из-за распространения коронавируса.

Однако, по словам медика, несмотря на улучшение эпидемической ситуации, циркуляция COVID-19 сохраняется и будет продолжаться, пока не сформируется популяционный иммунитет ко всем его штаммам.