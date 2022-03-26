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Чернышенко оценил уровень импортозамещения по критическим направлениям

Иван Юминов

Экономика
Чернышенко оценил уровень импортозамещения по критическим направлениям
Фото: roscongress / Олег Барханов

Уровень импортозамещения в России по критическим направлениям составляет от 80 до 100 процентов. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в субботу, 26 марта.

— То есть никакой опасности для государства нет, во всяком случае промышленности, отраслей. Есть где-то, конечно, что не дотягивают сервисы до того уровня, который у технологических гигантов, — сказал представитель правительства.

Властям в настоящее время, считает он, следует оперативно улучшить и создать конкурентоспособные аналоги крупнейших «мировых игроков». Государство делает все возможное, чтобы можно было наращивать бизнес и создавать новые рабочие места, приводит слова Чернышенко ТАСС.

26 марта главный научный сотрудник Института экономики РАН Андрей Колганов заявил «ВМ», что из-за санкционного давления в России будут возникать некоторые сложности, однако дефолта бояться точно не стоит. Как отметил эксперт, в 2022 году доступных правительству резервов достаточно, чтобы расплачиваться по всем обязательствам как внутри страны, так и за рубежом.

До начала санкционной кампании имевшиеся в России резервы с лихвой перекрывали весь объем долга, уточнил он. Колганов обратил внимание, что Россия сильно зависит от поставок из других стран в трех областях: машиностроительная продукция, компоненты для микроэлектроники и лекарственные субстанции.

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