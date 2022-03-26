Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды в Москве

Иван Юминов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды в Москве
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Снег, метель, гололедица и порывы ветра до 25 метров в секунду ожидаются 27 марта в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства в субботу, 26 марта.

— Просим по возможности избегать пребывания на улице в непогоду. Находясь на улице, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, — говорится в сообщении.

Специалисты организовали патрулирование зон отдыха и парков для дополнительного предупреждения горожан о неблагоприятных погодных явлениях. Информация об ухудшении погодных условий направляется в СМС и транслируется на городских видеоэкранах.

В связи с непогодой городские службы перешли в режим повышенной готовности. В работах задействовано необходимое количество бригад специалистов и техники, отмечается в Telegram-канале комплекса.

26 марта в Москве ожидается дождь и ветер с порывами до 18 метров в секунду. 27 марта в городе выпадет снег, а порывы ветра станут сильнее — до 20 метров в секунду.

Москвичам рекомендуют не выходить на улицу и не укрываться под деревьями от непогоды. Автомобилистам не стоит нарушать скоростной режим и дистанцию от впереди идущих машин.

До 29 марта в столице будет наблюдаться значительное ухудшение погоды. Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что в эти дни в столице ожидаются дождь и снег, также возможны сильные порывы ветра.

Читайте также:
коммунальщики Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте