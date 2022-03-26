Городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды в Москве

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Снег, метель, гололедица и порывы ветра до 25 метров в секунду ожидаются 27 марта в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства в субботу, 26 марта.

— Просим по возможности избегать пребывания на улице в непогоду. Находясь на улице, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, — говорится в сообщении.

Специалисты организовали патрулирование зон отдыха и парков для дополнительного предупреждения горожан о неблагоприятных погодных явлениях. Информация об ухудшении погодных условий направляется в СМС и транслируется на городских видеоэкранах.

В связи с непогодой городские службы перешли в режим повышенной готовности. В работах задействовано необходимое количество бригад специалистов и техники, отмечается в Telegram-канале комплекса.

26 марта в Москве ожидается дождь и ветер с порывами до 18 метров в секунду. 27 марта в городе выпадет снег, а порывы ветра станут сильнее — до 20 метров в секунду.

Москвичам рекомендуют не выходить на улицу и не укрываться под деревьями от непогоды. Автомобилистам не стоит нарушать скоростной режим и дистанцию от впереди идущих машин.

До 29 марта в столице будет наблюдаться значительное ухудшение погоды. Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что в эти дни в столице ожидаются дождь и снег, также возможны сильные порывы ветра.