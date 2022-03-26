Военные из Южной Осетии примут участие в операции на Украине

Фото: Telegram / Президент Бибилов

Военнослужащие из Южной Осетии выехали в Донбасс для участия в операции России. Об этом заявил президент республики Анатолий Бибилов в субботу, 26 марта.

— Пообщался с ними, прочувствовал их высокий боевой дух. Они просто горят — кровь аланская дает о себе знать, — сказал глава государства.

Солдаты, уточнил он, едут защищать Осетию и Россию. Фашизм следует «задавить» на дальних рубежах, чтобы он не проявил себя по отношению к родине, написал Бибилов в Telegram-канале.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Сделать это все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но в случае если ВСУ получат это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.