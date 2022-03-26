Срыв отопительного сезона: чем обернется для Европы отказ от российского газа

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Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что будет, если Россия перестанет поставлять газ в Европу.

По словам эксперта, у европейских стран начнутся проблемы с энергоснабжением. Во-первых, весь остальной газ тоже подорожает в разы, и его стоимость на бирже достигнет 10–20 тысяч долларов за 1000 кубов. Во-вторых, если Москва останавливает поставки сырья в Европу, то она отказывается, в том числе и от добычи, что приведет к еще большему дефициту в сырье, чем сейчас:

— Все это отразится также на всем оставшемся газе, на СПГ (сжиженный природный газ — прим. «ВМ»), на трубопроводных поставках для других стран. Цены существенно вырастут, поэтому Европа будет испытывать проблемы и с текущим энергоснабжением, и ей будет катастрофически тяжело подготовиться к следующему отопительному сезону. Скорее всего, он будет сорван, и какую-то из стран придется отключать от отопления.

Без радикального ухудшения качества жизни в Европе, как считает эксперт, западные партнеры отказаться от российского углеводорода не смогут, заключил Юшков.

23 марта президент РФ Владимир Путин анонсировал переход на рубли в расчетах за поставки природного газа недружественным странам. Некоторые европейские страны назвали решение лидера «нарушением» контракта. По мнению Юшкова, если Европа откажется переходить на рублевую оплату за российский газ, тогда Москва будет вынуждена переориентировать свой нефтегазовый сектор на азиатское направление.