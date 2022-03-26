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Народный календарь. Почему нельзя смотреть в зеркало 27 марта

Василий Плиткин

Общество
Народный календарь. Почему нельзя смотреть в зеркало 27 марта
Фото: pixabay.com

В народном месяцеслове дата получила название Венедиктов день, Федор-скотник. Православная церковь в этот день почитает преподобного Венедикта Нурсийского. Еще 27 марта — день празднования Федоровской иконы Божией матери.

Согласно поверьям, 27 марта не стоит смотреть в зеркала. Это может привести к бедам и несчастьям. Чтобы обезопасить себя от неприятностей, нужно завесить все зеркала плотной тканью, а маленькие лучше всего еще и обернуть ею.

Запрещается в этот день работать с острыми предметами. Желательно ножи, вилы, оружие вообще в руки не брать. В противном случае можно накликать на себя конфликты и агрессию.

В старину верили, что в этот день животные способны исполнить любые желания своего хозяина. Для этого нужно шепотом на ухо сказать ему самое заветное и попросить в содействии задуманного.

Приметы погоды. Услышать гром — к плодородному лету. Если на лещине сережки появились, то земля больше промерзать не будет, поэтому можно сеять мак и редис. Туман в этот день — к ненастному лету. Если корова хуже доится, то скоро испортится погода.

Праздники

Всемирный день театра был установлен в 1961 году IX конгрессом Международного института театра и ежегодно 27 марта отмечается Центрами Международного института театра и международными театральными обществами. Традиционно он проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».

27 марта свой профессиональный праздник — День войск национальной гвардии Российской Федерации — отмечают военнослужащие и гражданский персонал войск национальной гвардии России. Он был установлен указом президента РФ № 10 от 16 января 2017 года, в целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации.

Традиционно 27 марта проходят праздничные мероприятия — концерты, встречи ветеранов, церемонии вручения государственных наград отличившимся военнослужащим, праздничные спортивные мероприятия. Всегда в такие дни нельзя обойтись и без памятных мероприятий, минуты молчания, возложения венков к мемориалам и могилам бойцов, отдавших свои жизни во имя мирной жизни простых граждан.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему нельзя смотреть в зеркало 27 марта

События

27 марта 1330 года был воздвигнут Ипатьевский монастырь. Обитель расположена там, где река Кострома впадает в Волгу. Монастырь знаменит тем, что в нем был благословлен на царство Михаил Федорович — первый царь из династии Романовых.

Ипатьевский монастырь Святой Троицы — древнейший из сохранившихся архитектурных ансамблей Поволжья. В 1958 году комплекс зданий и сооружений отнесен к числу республиканских историко-архивных музеев-заповедников. Впервые упоминается в летописи в 1432 году, но по преданию был основан гораздо раньше.

27 марта 1841 года в Нью-Йорке была опробована первая паровая пожарная машина, сконструированная Полом Ходжем. Изобретение было 14 футов длиной, весило около 8 тонн и требовало двух лошадей, чтобы сдвинуться с места. Машина была определена для работы на один из участков Нью-Йорка, однако через некоторое время была признана слишком тяжелой. К тому же вместо того, чтобы тушить пожары, она сама изрыгала искры из выхлопного отверстия.

С изобретением паровых двигателей и их использованием для привода пожарных насосов удалось значительно увеличить эффективность пожаротушения.

27 марта 1990 года в Лондоне на Бейкер-стрит открылся Музей Шерлока Холмса — первая в мире мемориальная квартира литературного персонажа. У входа в музей посетителей встречает полицейский, он перепоручает их девушкам в строгих платьях времен королевы Виктории. Девушки продают билеты. Также гостей приглашают посетить крошечный ресторан «Миссис Хадсон», специализирующийся на блюдах викторианской эпохи. Квартира великого сыщика отличается мизерными размерами и полным соответствием обстановки книгам Артура Конан Дойла. Холмс и Ватсон располагали двумя маленькими комнатушками-спальнями и гостиной — чуть побольше спален. В этих комнатах разместили и сифон, и несгораемый шкаф. В квартире есть и уголок химии, и сосновый стол, изъеденный реактивами. На полках стоят пухлые альбомы с вырезками и справочники, а на стенах развешаны малопонятные диаграммы.

Кстати, в 1999 году там же в Лондоне на Бейкер-стрит был открыт и памятник Шерлоку Холмсу.

В этот день родились: русская советская поэтесса и переводчица Вероника Тушнова, виолончелист и дирижер Мстислав Ростропович, актер Никита Джигурда, американский кинорежиссер Квентин Тарантино, актриса и певица Алика Смехова, американская певица Мэрайя Кэри; российская певица Полина Гагарина.

Именины отмечают: Ростислав, Венедикт, Ираклий, Михаил.

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