Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Китай признал гибель всех людей на борту упавшего Boeing

Иван Юминов

В мире
Китай признал гибель всех людей на борту упавшего Boeing
Фото: Shadman Samee / CC BY-SA 2.0

Погибшими признаны все 132 пассажира и члена экипажа разбившегося Boeing 737 в Китае. Об этом сообщил заместитель главы Управления гражданской авиации КНР Ху Чжэньхун в субботу, 26 марта.

— Можно с уверенностью сказать, что в ходе поисково-спасательной операции не удалось обнаружить признаков жизни кого-либо из находившихся на борту людей. Посредством анализа ДНК удалось установить личности 120 погибших, — приводит слова Чжэньхуна ТАСС.

21 марта пассажирский самолет Boeing авиакомпании China Eastern упал на юге Китая, на борту судна находились 132 человека. Авиалайнер, предположительно, упал в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района — в горной местности, в уезде Тэн.

В тот же день президент России Владимир Путин отправил главе Китая Си Цзиньпину телеграмму в связи с крушением Boeing. Он попросил принять самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета, выполнявшего рейс из Куньмина в Гуанчжоу. Россияне разделяют скорбь тех, кто потерял в результате аварии близких и родных, заключил Путин.

Читайте также:
Смерть Китай Авиация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте