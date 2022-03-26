Китай признал гибель всех людей на борту упавшего Boeing

Фото: Shadman Samee / CC BY-SA 2.0

Погибшими признаны все 132 пассажира и члена экипажа разбившегося Boeing 737 в Китае. Об этом сообщил заместитель главы Управления гражданской авиации КНР Ху Чжэньхун в субботу, 26 марта.

— Можно с уверенностью сказать, что в ходе поисково-спасательной операции не удалось обнаружить признаков жизни кого-либо из находившихся на борту людей. Посредством анализа ДНК удалось установить личности 120 погибших, — приводит слова Чжэньхуна ТАСС.

21 марта пассажирский самолет Boeing авиакомпании China Eastern упал на юге Китая, на борту судна находились 132 человека. Авиалайнер, предположительно, упал в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района — в горной местности, в уезде Тэн.

В тот же день президент России Владимир Путин отправил главе Китая Си Цзиньпину телеграмму в связи с крушением Boeing. Он попросил принять самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета, выполнявшего рейс из Куньмина в Гуанчжоу. Россияне разделяют скорбь тех, кто потерял в результате аварии близких и родных, заключил Путин.