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В Катаре заявили о безальтернативности России в сфере энергетики

Иван Юминов

Экономика
В Катаре заявили о безальтернативности России в сфере энергетики
Фото: Pixabay

Альтернативы России в сфере поставок газа в настоящее время отсутствуют. Об этом заявил госминистр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби в субботу, 26 марта.

— Я не думаю, что мы в данный момент сможем срочно помочь (ЕС — прим. «ВМ»). Никто не может занять место России в поставках энергоносителей, — сказал чиновник.

Аль-Кааби уже подчеркивал, что Доха не в состоянии заменить Москву, на долю которой приходится 30–40 процентов поставляемого газа, отмечает ТАСС.

23 марта президент России Владимир Путин анонсировал переход на рубли в расчетах за поставки природного газа недружественным странам. Некоторые европейские государства, в частности Германия, назвали решение лидера «нарушением» контракта.

«ВМ» узнала у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, как именно оплата газа в рублях отразится на западных государствах. Специалист отметил, что решение о переходе на расчет в рублях не направлено на изменение формулы ценообразования.

Он подчеркнул, что Россия не пытается диктовать цены европейцам. Мера, озвученная Путиным, важна прежде всего с символической точки зрения, заключил Юшков.

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