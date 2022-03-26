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«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве 27 марта из-за непогоды

Иван Юминов

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Погода в Москве
Город
«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве 27 марта из-за непогоды
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Уровень погодной опасности в Московском регионе повышен 27 марта до «оранжевого». Об этом сообщили в Гидрометцентре в субботу, 26 марта.

Так, предупреждение о порывах ветра до 25 метров в секунду действует с 08:00 до 18:00 воскресенья. Данный уровень опасности означает, что погода опасна, также имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба, отмечается на сайте Гидрометцентра.

26 марта в Москве ожидаются дождь и ветер с порывами до 18 метров в секунду. 27 марта в городе выпадет снег, а порывы ветра станут сильнее — до 20 метров в секунду.

Москвичам рекомендуют не выходить на улицу и не укрываться под деревьями от непогоды. Автомобилистам не стоит нарушать скоростной режим и дистанцию от впереди идущих машин.

До 29 марта в столице будет наблюдаться значительное ухудшение погоды. Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что в эти дни в столице ожидаются дождь и снег, также возможны сильные порывы ветра.

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