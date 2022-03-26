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МЧС предупредило москвичей о грядущем ухудшении погоды

Иван Юминов

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Погода в Москве
Город
МЧС предупредило москвичей о грядущем ухудшении погоды
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Скорость ветра в Москве 27 марта будет достигать 25 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС в субботу, 26 марта.

— После 08:00 с сохранением до 18:00 27 марта ожидается усиление порывов ветра до 25 метров в секунду. Осадки в виде снега, метель, на дорогах гололедица, — говорится в сообщении.

Министерство в связи с этим рекомендовало водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от другого транспорта. Помимо этого, им следует избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобиль около деревьев.

Пешеходам ведомство советует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Под деревьями в условиях непогоды укрываться нельзя, отмечается на сайте МЧС.

Гидрометцентр повысил 27 марта уровень погодной опасности в Московском регионе до «оранжевого». Данный уровень означает, что погода опасна, также имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

До 29 марта в столице будет наблюдаться значительное ухудшение погоды. Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что в эти дни в столице ожидаются дождь и снег, также возможны сильные порывы ветра.

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