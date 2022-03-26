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Более 30 деревьев упали в Москве из-за сильного ветра

Иван Юминов

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Погода в Москве
Город
Более 30 деревьев упали в Москве из-за сильного ветра
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Сильный ветер в Москве повалил 35 деревьев, в результате повреждено несколько автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства в субботу, 26 марта.

— Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции. В работах задействовано необходимое количество бригад специалистов и техники, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Непогода с порывами ветра до 25 метров в секунду, как уточняется, сохранится до конца 27 марта. Москвичам следует быть предельно внимательными на улице, отмечается в Telegram-канале комплекса.

Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности 27 марта в Московском регионе до «оранжевого». Данный уровень означает, что погода опасна, также имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

До 29 марта в столице будет наблюдаться значительное ухудшение погоды. Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что в эти дни в столице ожидаются дождь и снег, также возможны сильные порывы ветра.

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