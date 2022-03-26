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Движение нескольких трамваев восстановили после ДТП на юге Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Движение нескольких трамваев восстановили после ДТП на юге Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Судостроительная улица Карта всех событий

Специалистам удалось восстановить движение трамваев на юге Москвы после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 26 марта.

— Восстановлено движение трамваев на Судостроительной улице, — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Задержка произошла из-за столкновения двух автомобилей около остановки «Судостроительная улица, 21». Из-за этого временно были изменены маршруты трамваев № 47 и 49.

21 марта в ГИБДД сообщили, что в Москве 20 марта пять человек погибли в ДТП. Так, на 43-м километре МКАД с внешней стороны водитель такси столкнулся с машиной коммунальной службы.

В результате аварии девушка, находившаяся в салоне такси, скончалась из-за полученных травм. Еще одна трагедия произошла у дома номер 14 на Косинском шоссе.

Водитель автомобиля «Киа» наехал на мужчину, который менял колесо на проезжей части. Он тоже скончался на месте происшествия.

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